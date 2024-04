Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a indicat sambata dimineata ca „studiaza” o contra-propunere israeliana in vederea unui armistitiu in luptele din Fasia Gaza si a eliberarii ostaticilor, transmite AFP. „Astazi, Hamas a primit raspunsul oficial din partea ocupatiei sioniste la pozitia noastra, care…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a indicat sambata dimineata ca „studiaza” o contra-propunere israeliana in vederea unui armistitiu in luptele din Fasia Gaza si a eliberarii ostaticilor, transmite AFP. „Astazi, Hamas a primit raspunsul oficial din partea ocupatiei sioniste la pozitia noastra, care…

- Casa Alba a apreciat marti declaratiile Hamas cu privire la un armistitiu propus, asociat cu eliberarea ostaticilor din Fasia Gaza, ca fiind „nu prea incurajatoare”, chiar daca mediatorii inca asteapta un „raspuns” oficial din partea miscarii islamiste palestiniene, transmite AFP. „Am vazut Israelul…

- Negociatori ai unor tari cheie in vederea unui acord care sa conduca la un armistitiu in Fasia Gaza, in schimbul eliberari a ostaticilor, au ajuns, in cadrul unor negocieri la Paris, un "teren de intelegere", anunta duminica consilierul in probleme de securitate nationala al lui Joe Biden Jake Sullivan,…

- Negociatori ai unor tari-cheie in vederea unui acord care sa conduca la un armistitiu in Fasia Gaza, in schimbul eliberari a ostaticilor, au ajuns, in cadrul unor negocieri la Paris, un ”teren de intelegere”, anunta duminica consilierul in probleme de securitate nationala al lui Joe Biden Jake Sullivan,…

- Armata israeliana bombardeaza sambata sectorul Rafah din extremitatea sudica a Fasiei Gaza, premierul Benjamin Netanyahu ordonand armatei sa pregateasca un „plan de evacuare” pentru sute de mii de civili din aceasta zona inaintea unei posibile ofensive terestre, transmite AFP. Sambata devreme, martorii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, 4 februarie, ca principalul obiectiv al țarii sale in razboiul din Gaza este in continuare rasturnarea Hamas și ca un acord cu gruparea nu va fi acceptat in orice condiții, relateaza The Times of Israel.„Vreau sa fiu clar cu privire la politica…

- Este prea devreme sa se vorbeasca despre un acord privind un armistițiu cu Israelul, a declarat sambata Osama Hamdane, un inalt responsabil al Hamas din Liban, relateaza AFP, citata de Agerpres.Reprezentantul gruparii s-a referit la proiectul de armistițiu propus de mediatorii din Qatar, Statele Unite…