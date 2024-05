Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marti seara, ca este prematur sa se spuna daca Romania va da sau nu sistemul Patriot Ucrainei, decizia, extrem de importanta, urmand a fi luata in cadrul CSAT. ”O eventuala decizie a Romaniei deranjeaza foarte mult Moscova”, a afirmat Ciolacu, adaugand ca Rusia nu…

- Cedarea unui sistem de aparare anti-aeriana Patriot catre Ucraina pare ca a impartit clasa politica din Romania in doua. O parte ar fi de acord cu aceasta mutare, cealalta spune ca nu se impune o asemenea miscare. Decizia finala va fi luata in urmatoarea sedinta a CSAT.

- Ii ajutam pe ucraineni? Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, a spus presedintele Klaus Iohannis la Washington, saptamana trecuta. „Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel,…

- Cerintele de la Washington provoaca tensiuni la Bucuresti. Premierul Marcel Ciolacu spune ca Armata ezita sa doneze un sistem Patriot pentru Ucraina. Asta desi presedintele Klaus Iohannis a dat de inteles ca Romania ar fi deschisa sa ofere Kievului un sistem Patriot, dupa negocierile de la Casa Alba.

- Presedintele Partidului Forta Dreptei (FD), Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Timisoara, ca la Bucuresti, „o junta militara a ocupat PNL, alungand liberalismul din PNL”. Ludovic Orban a fost prezent la lansarea candidatului Aliantei Dreapta Unita (ADU) la presedintia Consiliului Judetean Timis,…

- Biroul Electoral Central (BEC ) a respins protocolul de constituire a Alianței „Dreapta Unita” . Din aceasta alianța urmau sa faca parte USR, condusa de Catalin Drula, PMP al lui Eugen Tomac și Forța Dreptei, reprezentata de Ludovic Orban. BEC a respins cererea de inregistrare a Alianței. Decizia i-a…

- Nu mai am nici o indoiala ca ideea incalțata cu argumente tembele de a muta alegerile prezidențiale in luna septembrie este o forma de caciuleala a lui Ciolacu și Ciuca și, in același timp, o pretenție de inchipuit mareț „conducateur” decoperit de sforarii romani intr-o primarie de provincie.…

- Sa va povestesc o secvența dintr-o duminica mohorita de februarie, fara speranțe de cer senin și de o geana insorita, petrecuta intr-o discuție pe B1 Tv, intre un PSD-ist bațos ca un țap stirnit și un liberal din Banat, marunt in PNL, amindoi contra unei USR-iste mușcatoare ca o viespe. Liberalul și…