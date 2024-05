VIDEO. Accident grav în Deva. Un motociclist, lovit de o mașină care nu i-a acordat prioritate Un accident grav s-a produs in Deva, unde un tanar motociclist a fost lovit de o mașina care nu i-a acordat prioritate. Acesta a fost aruncat in aer, peste mașina care l-a lovit. Un tanar de 24 de ani a murit, marti, in urma unui grav accident rutier care s-a produs in municipiul Deva. El […] The post VIDEO. Accident grav in Deva. Un motociclist, lovit de o mașina care nu i-a acordat prioritate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani a fost ranit, marti, intr-un grav accident rutier care s-a produs in municipiul Deva. El se afla pe motocicleta, iar intr-o intersectie un autoturism nu i-a acordat prioritate. In urma impactului, tanarul a fost aruncat in aer, peste masina care l-a lovit.

- Accident produs marți, in jurul pranzului, la Deva. Un șofer nu i-a acordat prioritate unui motociclist intr-o intersecție, lovindu-l cu mașina. Din nefericire, acesta din urma a murit cateva ore mai tarziu, la spital.

- Teribil accident de circulație, marți seara, pe drumul forestier dintre localitatea bistrițeana Petriș și Dealul Negru. Un baiat de 16 ani a murit, iar alți șapte minori au fost raniți dupa ce autoturismul in care se aflau, condus de minorul de 16 ani, s-a rasturnat din cauza vitezei. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud,…

- Un om a murit și mai multe persoane au fost ranite sambata dimineața, dupa ce un autoturism a fost lovit de un tren intre localitațile Voila și Fagaraș din județul Brașov. Șoferul nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata. „Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca astazi, 11…

- Un tanar in varsta de 21 de ani este suspectat ca a produs un accident in judetul Suceava, eveniment in urma caruia un barbat de 26 de ani a murit, soferul fugind de la fata locului. Suspectul a fost gasit doua ore mai tarziu. El era beat si s-a baricadat intr-o locuinta, politistii reusind sa-l […]…

- Un tanar politist, din localitatea Flamanzi, judetul Botosani, a trecut pe langa moarte. La propriu! Agentul de la Serviciul Rutier, in varsta de 24 de ani, se afla in stare critica la spital, dupa ce a fost lovit in plin de un sofer, chiar in timp ce se afla la datorie. Desi politistul era echipat…

- Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega are un nou dosar penal dupa ce s-a urcat la volan desi are permisul retras si a lovit și o masina in Targu Jiu. Imagini cu Dan Ilie Morega au fost surprinse joi seara intr-o benzinarie din Targu Jiu. De acolo el a plecat spre casa, iar in […] The post Fostul prefect…

- Un polițist a fost lovit cu mașina de traficanții de droguri. S-a intamplat la Covasna dupa ce ofițerii antidrog incercau sa ii prinda pe dealeri in timp vindeau stupefiantele. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Covasna au…