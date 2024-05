Direcția Fiscală Brașov închide sediul de pe strada Lungă Direcția Fiscala Brașov iși va inchide sediul de pe strada Lunga unde brașovenii puteau plati taxele și impozitele locale. Direcția Fiscala Brașov iși va inchide punctul de lucru de pe strada Lunga, unde cetatenii puteau plati, și cu banii in mana, taxele și impozitele locale. In ședința de joi, 30 mai a Consiliului Local Brasov urmeaza sa fie dezbatut un proiect de hotarare ce vizeaza incetarea dreptului de administrare de catre Fisc ul local asupra acestui spațiu. Șeful Direcției Fiscale, Marian Voinescu, a precizat ca, in ultima vreme, aceasta agenție nu prea mai avea clienți, astfel, nu se… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De astazi au fost aduse doua lebede albe și doua negre, care, potrivit administratorilor cetații, provin din zona Sucevei. Tot pe lac a aparut, in aceste zile, și o pereche de rațe salbatice. Lebedele Cetații Fagarașului sunt un simbol pentru monumentul istoric, inca din cele mai vechi timpuri, transmite…

- MApN continua campania de recrutare pentru soldati si gradati profesionisti. Sunt disponibile peste 3.800 de posturi in 32 judete din tara si in municipiul Bucuresti. Angajari in Armata Romana . Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat, luni, ca va contina campania de recrutare pentru soldati…

- Haos in trafic in aceasta dimineata, pe strada 13 Decembrie, din cauza unui semafor defect. In aceasta dimineața, traficul din Brasov este un adevarat calvar, fiind extrem de aglomerat din cauza vremii, iar pe langa condițiile meteo, ambuteiajele au fost accentuate, in anumite intersecții, și de un…

- Un copil de trei ani gasit singur pe o strada din Gaesti. Minorul a fost incredintat mamei de catre Poliție. Un copil de trei ani a fost gasit singur pe strada, in fața unui magazin in orașul Gaești. Un barbat a fost cel care a gasit copilul de trei ani singur, pe strada, in fata unui magazin din orasul…

- O femeie si un barbat au ajuns la spital dupa ce au fost batuți pe strada, in Constanța. Agresorul a fost prins si se afla in custodia Politiei. O femeie si un barbat au ajuns la spital dupa ce au fost batuti pe strada de un barbat, in urma unui conflict spontan. O femeie si un barbat au ajuns la spital,…

- Pomperii militari intervin, la aceasta ora, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de locuinte din municipiul Brasov (pe str. Sitarului). La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere, o autoscara si doua echipaje SMURD. „Incendiul se manifesta…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a emis o alerta cu puțin timp inainte pentru a smenala perezența unui urs pe strada Dobrogeanu Gherea. Nu interacționați cu animalul, pentru a nu va pune viața in pericol! Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra…

- Universitatea Transilvania Brașov va majora taxele de școlarizare cu aproximativ 6%, pentru anul universitar 2024-2025. Taxele de studiu pentru urmatorul an universitar vor creste cu aproximativ 6%, la Universitatea Transilvania. Cuantumul acestora este stabilit si aprobat de Senatul UNITBV , la propunerea…