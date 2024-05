Ciolacu: „O să ne menţinem ajutorul pe care îl dăm ucrainenilor” Marcel Ciolacu a anunțat! Premierul a spus ca Romania va mentine ajutoarele pe care le acorda refugiatilor ucraineni. Acesta a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Iasi, ca in momentul de fata exista 84.000 de cetateni ucraineni stabiliti in Romania dupa declansarea razboiului, pe 24 februarie 2022. „O sa ne mentinem ajutorul pe care il dam refugiatilor ucraineni. Stiti foarte bine, din 84.000 care au ramas pe teritoriul Romaniei, multi dintre ei sunt mame cu copii, cu nepoti, i-am incadrat in sistemul scolar, chiar in limba materna, indiferent de nivelul de invatamant. Pana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

