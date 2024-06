Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat tranzactia dintre Agrofert din Cehia, detinut de fostul premier ceh Andrej Babis, si traderul de cereale East Grain din judetul Cluj, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, relateaza Ziarul Financiar.

- "Ma bucur foarte mult sa particip la aceasta activitate și am venit cu multa placere aici. Am revenit cu mare placere pentru ca mi-am adus aminte de copilarie, prima mea excursie unde putea sa fie de la Craiova la Drobeta Turnu Severin, aici am aflat de Apolodor din Damasc.Tot de Severin ma leaga vizita…

- Trenul a ajuns la Cluj in 1870, iar insistențele sașilor ardeleni au fost invinse de insistența clujenilor și a oradenilor. ”Continuarea liniei Budapesta - Szolnok a fost discutata timp de mai multe decenii: sașii ardeleni doreau continuarea spre Arad și Sibiu; oradenii și clujenii evident spre…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a decis anularea procedurilor de achizitie de ''Servicii publice de transport feroviar de calatori prin punerea la dispozitie a materialului rulant nou achizitionat de ARF.

- Dupa terminarea lucrarilor de modernizare și electrificare a pe tronsonul Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor, trenurile vor face 2 ore și 14 minute intre Cluj și frontiera cu Ungaria, fața de aproximativ 3 ore inainte de pornirea șantierului.Viteza de circulație a trenurilor pe tronsonul Cluj Napoca…

- Sebastian Burduja a fost invitat intr-o emisiune de televiziune unde a recunoscut ”fara falsa modestie” ca a studiat la universitațile Stanford și Harvard exact administrație publica și de aceea este pregatit sa administreze Capitala. Sebastian Burduja este candidatul PNL pentru Primaria Capitalei!…