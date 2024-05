Ciolacu dă asigurări privind refugiaţii ucraineni Premierul Marcel Ciolacu a dat, vineri, asigurari ca Romania va mentine ajutoarele pe care le acorda refugiatilor ucraineni. El a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Iasi, ca in momentul de fata exista 84.000 de cetateni ucraineni stabiliti in Romania dupa declansarea razboiului, pe 24 februarie 2022. „O sa ne mentinem ajutorul pe care il dam refugiatilor ucraineni. Stiti foarte bine, din 84.000 care au ramas pe teritoriul Romaniei, multi dintre ei sunt mame cu copii, cu nepoti, i-am incadrat in sistemul scolar, chiar in limba materna, indiferent de nivelul de invatamant.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Iasi ca Romania va continua sa acorde sprijn financiar refugiatilor ucraineni, precizand ca spera sa nu existe un nou exod, cum s-a intamplat la inceputul razboiului, relateaza News.ro.„O sa mentinem ajutorul pe care il acordam refugiatilor ucraineni.…

- Premierul Romaniei a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Iasi, ca in momentul de fata exista 84.000 de cetateni ucraineni stabiliti in Romania dupa declansarea razboiului, pe 24 februarie 2022."O sa ne mentinem ajutorul pe care il dam refugiatilor ucraineni. Stiti foarte bine,…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, daca se asteapta ca Mircea Geoana sa candideze la alegerile prezidentiale. ”Sunt ferm convins ca va candida. Nu suport ipocrizia. Nu suport jocul dublu de a vinde adevarul altfel decat e. Dupa ce ai…

- O operațiune de salvare a trei cetațeni ucraineni este in curs in Munții Maramureșului. Autoritațile au fost alarmate de unul dintre ucraineni, de 27 de ani, care a transmis ca alți doi, de 45 și 46 de ani, sunt in hipotermie și nu mai pot continua drumul.

- Numarul refugiaților ucraineni care au intrat in Romania de la invadarea țarii vecine de catre armata Federației Ruse a depașit 7,5 milioane, arata datele Poliției de Frontiera.In ultimele 24 de ore, au trecut frontiera in Romania 9.128 de cetateni ucraineni, astfel ca numarul total al refugiaților…

- Peste 9.000 de cetateni ucraineni au trecut ilegal frontiera de nord, in doi ani de zile, de cand a inceput razboiului in Ucraina, a declarat chestorul de politie Florin Coman, inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (IPTF) Sighetu Marmatiei, conform Agerpres. "Peste…

- Astazi, 24 februarie la Constanta are loc un miting dedicat celei de a doua comemorare a invaziei deschise a Rusiei in Ucraina. Aproximativ 1000 de refugiati ucraineni s au adunat mai intai langa Monumentul Victoriei, unde au reamintit despre evenimentele teribile care s au desfasurat in Ucraina vecina…

- Sistemul public medical din Romania nu este pregatit pentru integrarea refugiatilor din Ucraina, iar persoanele vulnerabile nu au acces la servicii medicale vitale si la servicii esentiale pentru sanatatea reproducerii, a transmis, vineri, Asociatia Moaselor Independente. Potrivit unui comunicat…