Alertă de caniculă în România! ANM anunță până la 40 de grade Alerta de canicula in Romania in urmatoarele zile. Termometrele ar putea arata și pana la 40 de grade, avertizeaza ANM. Nu se opresc ploile torențiale și nici grindina, insa temperaturile vor continua sa creasca de sambata și pana saptamana viitoare. „Intr-adevar, un debut de vara 2024, cu o vreme deosebit de calda, mai ales in partea de sud, sud-est și est a țarii, acolo unde maximele pot atinge 33 de grade Celsius. De altfel, la pranz consemnam deja 31 de grade la Zimnicea, la Fetești, 30 de grade in Capitala și la foarte multe stații din partea de sud-sud-est a țarii. Și in Capitala ne așteptam… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

