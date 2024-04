Stiri pe aceeasi tema

- Ciolacu pune tunurile pe Geoana: 'E ceva de noaptea mintii!' - VIDEOLiderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, l-a acuzat pe adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, de ipocrizie. ”Dupa ce ai fost presedintele unui partid, nu poti sa spui ca esti independent”, a spus Ciolacu, la Prima TV,…

- Marcel Ciolacu a transmis, la Romania TV, ca nu a cerut niciodata explicit retragerea din cursa pentru București a lui Cristian Popescu Piedone. Eu nu cer retragerea lui Piedone. Am cerut-o? Nu. V-am explicat chiar de vreo doua ori. Mi s-a parut mie destul de clar. Dar, daca doriți, a treia oara, poate…

- „Guvernul se va implica direct in sustinerea proiectului pentru imbunatatirea metodelor de evaluare imagistica a pacientilor oncologici, aflat in derulare la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti. Suntem interesati sa colaboram pentru aplicarea si in Romania a celor mai eficiente terapii, in…

- „Am venit cu domnul ministru sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem si centurile oraselor importante din Moldova. Ce ma bucur mult este ca, in sfarsit, vorbim de autostrada Moldovei. Am vazut impreuna azi impreuna cu domnul ministru deja pe anumite portiuni…

- „Pe scurt: eu nu dezvolt infrastructura Romaniei in functie de cate voturi iau. Pe si mai scurt: ma bucur ca ati finalizat aeroportul, a fost printre primele proiecte si nu s-a pierdut niciun ban european fiind unul dintre proiectele finalizate la timp”, a declarat Marcel Ciolacu, sambata, la Iasi,…

- „„Continuam sa ne respectam toate angajamentele fata de transportatori. Dupa ce am reusit sa reducem preturile politelor RCA, astazi vom decide sa compensam si cresterea accizei la motorina”, a afirmat Marcel Ciolacu, in debutul sedintei de joi a Guvernului. „Concret, Guvernul va restitui operatorilor…

- “Astazi mai rezolvam una dintre solicitarile esentiale ale transportatorilor. Devin functionale benzile dedicate vehiculelor inmatriculate in Uniunea Europeana. De ieri s-a deschis circulatia pe o asemenea banda in Vama Calafat, iar de astazi la Nadlac II si Bors II. Urmeaza si Vama Giurgiu in curand,…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat marti, despre acuzatiile unor fermieri care sustin ca TIR-urile care vin din Ucraina nu sunt sigilate si ei ar fi publicat imagini in acest sens pe retele de socializare. “Nu ramane nicio marfa, fiindca acele TIR-uri au si intrare si iesire. Cand treci printr-un punct…