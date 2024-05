Stiri pe aceeasi tema

- Georgia a adoptat marti un proiect controversat de lege privind „influenta straina”, in pofida unor manifestatii de amploare impotriva acestui text care, potrivit criticilor, deturneaza aceasta tara din Caucaz de la Uniunea Europeana si o orienteaza catre Moscova, relateaza AFP. Protestele s-au ținut…

- Mii de protestatari au marșaluit sambata prin centrul orașului Tbilisi la un miting impotriva unui controversat proiect de lege privind „influența straina” susținut de guvernul georgian și comparat cu legile rusești care reduc la tacere disidența. Mitinguri masive au cuprins țara din Caucaz timp de…

- A fost a doua noapte cu proteste violente in capitala Georgiei, Tbilisi. Poliția a dat cu gaze lacrimogene și grenade asurzitoare in protestatarii care incercau sa intre in parlament. Furia lor este indreptata impotriva controversatului proiect de lege „a agenților straini”, care ieri a fost adoptat…

- Parlamentul georgian a aprobat proiectul de lege privind „agenții straini” in prima lectura. Relatarea o face presa locala. 83 de deputați au votat „pentru”, 0 - impotriva. La vot au participat doar reprezentanți ai majoritații parlamentare. Votarea a avut loc pe fundalul unui protest linga sediul Parlamentului…

- Mii de georgieni au protestat luni, iar parlamentarii s-au luat la bataie in timp ce deputatii partidului de guvernamant au dat unda verde pentru dezbaterea unui proiect controversat de lege referitor la "agentii straini", criticat ca fiind de inspiratie rusa, relateaza Reuters, citat de news.ro.

- Autoritațile judiciare din Moscova au luat, anul trecut, zeci de mii de decizii privind expulzarea cetațenilor straini din Federația Rusa, a declarat, miercuri, Oleg Baranov, șeful departamentului principal al Ministerului Afacerilor Interne din capitala Rusiei, relateaza agenția rusa de presa Interfax.„Autoritațile…

- Conflictul din Ucraina a stabilit noi repere in ceea ce priveste modalitatile razboiului modern si a demonstrat din nou cat de periculoasa este lumea in prezent. Think tankul american RAND Corporation a organizat o discutie cu un grup de experti despre starea conflictului si perspectivele acestuia,…

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…