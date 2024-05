Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Georgiei, Salome Zurabisvili, a anuntat sambata ca a respins prin veto legea privind „influenta straina”, aprobata in cursul acestei saptamani de Parlamentul de la Tbilisi in pofida unor proteste ample al opozitiei, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Legea respectiva impune organizatiilor…

- Presedinta Georgiei, Salome Zourabichvili, a anuntat sambata ca s-a opus prin veto legii criticate a „influentei straine”, care a suscitat proteste masive in aceasta tara din Caucaz, transmite AFP.

- Moldova are și ea nevoie de o lege privind agenții straini, similara celei adoptate in Georgia, dar noi nu trebuie sa copiem denumirea acesteia și sa numim persoanele menționate in ea drept agenți straini, insa activitatea acestora trebuie reglementata neaparat. O astfel de opinie a exprimat președintele…

- Georgia a fost avertizata de Statele Unite sa nu se alinieze Rusiei, dupa ce Parlamentul de la Tbilisi a sfidat protestele masive de strada și a adoptat o lege a "agenților straini" similara celei folosite de autoritațile de la Moscova pentru a reprima pr

- Georgia a adoptat marti un proiect controversat de lege privind „influenta straina”, in pofida unor manifestatii de amploare impotriva acestui text care, potrivit criticilor, deturneaza aceasta tara din Caucaz de la Uniunea Europeana si o orienteaza catre Moscova, relateaza AFP. Protestele s-au ținut…

- Mii de protestatari au marșaluit sambata prin centrul orașului Tbilisi la un miting impotriva unui controversat proiect de lege privind „influența straina” susținut de guvernul georgian și comparat cu legile rusești care reduc la tacere disidența. Mitinguri masive au cuprins țara din Caucaz timp de…

- Mii de persoane au manifestat luni in capitala georgiana Tbilisi, cerand retragerea unui controversat proiect de lege privind „influența straina” despre care spun ca este inspirat de legile autoritare pe care Rusia vecina le folosește pentru a zdrobi disidența. Peste 5.000 de demonstranți s-au adunat…

- Mii de georgieni au protestat luni, iar parlamentarii s-au luat la bataie in timp ce deputatii partidului de guvernamant au dat unda verde pentru dezbaterea unui proiect controversat de lege referitor la "agentii straini", criticat ca fiind de inspiratie rusa, relateaza Reuters, citat de news.ro.