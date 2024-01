Intr-o zi plina de semnificație politica, George Tuța, actualul parlamentar liberal de Ilfov, și-a oficializat candidatura pentru funcția de primar al Sectorului 1 in cadrul unei ședințe a biroului politic al partidului. Anunțul vine ca un pas ferm in cariera sa, marcand o schimbare semnificativa pentru sectorul condus in prezent de Clotilde Armand. Cu doar o luna in urma, Tuța a preluat funcția de președinte al filialei PNL Sector 1, inlocuindu-l pe Sebastian Burduja, care ocupa aceasta poziție inca din 2019. Cu o abordare activa, deși funcția sa oficiala este cea de deputat de Ilfov și chestor…