Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției s-au intalnit, marți, la Palatul Victoria pentru a pune la punct ultimele detalii cu privire la campania electorala. Dupa ce au anunțat ca vor merge cu un candidat comun la Primaria Generala, in persoana medicului Catalin Cirstoiu, dar și faptul ca Sebastian Burduja și Gabriela Firea…

- Coalitia de guvernare analizeaza marti varianta ca PNL sa aiba candidatul la Primaria Sectorului 1, iar PSD candidatii la Sectoarele 2 si 5, au precizat surse politice. In privinta medicului Catalin Cirstoiu, acesta nu se va inscrie in niciun partid si va candida ca independent sustinut de cele doua…

- Coalitia de guvernare analizeaza, marti, varianta ca PNL sa aiba candidatul la Primaria Sectorului 1, iar PSD candidatii la Sectoarele 2 si 5, au precizat surse citate de Realitatea PLUS. Liderii coalitiei discuta la Palatul Victoria variantele de candidaturi comune pentru primariile de sectoare, dupa…

- Zi de foc pentru Coaliție! Liderii PNL și PSD ii baga pe liderii organizației din București in ședința de urgența de la prima ora. Asta dupa ce, ieri, au decis cum vor imparți Capitala, dar și cine va candida din partea Coaliției.Potrivit unor surse, PSD și PNL merg pe liste comune ‘de sus pana jos’…

- Reuniți in ședința de luni a coaliției de guvernare, liderii PSD și PNL au decis sa participe in alegerile locale din 9 iunie, in București, cu un candidat comun pentru primaria municipiului București. De asemenea, se va merge pe liste comune de consilieri, dar și cu candidați comuni pentru funcțiile…

- In exclusivitate pentru Bugetul.ro, Gabriela Firea a vorbit despre dezamagirea pe care o simte in urma deciziilor luate pe ultima suta de metri de guvernanți!"Anul trecut eram candidatul comun cert al Alianței PSD-PNL la Bucuresti, fiind candidatul cel mai bine plasat in toate sondajele. (...) A urmat…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, i-a invitat pe reprezentantii PNL Bucuresti sa deblocheze bugetul Capitalei si sa le ofere bucurestenilor „proiecte benefice”. „Sa decidem impreuna cele mai bune amendamente la proiectul propus de Nicusor Dan. Primarul general nu trebuie sa se planga ca nu…

- Surse din coaliție au dezvaluit in exclusivitate pentru Realitatea PLUS ce planuri au aleșii pentru alegeri. La București, se vor face sondaje cu ajutorul a doua case de sondare diferite, iar membrii partidelor incearca sa afle cine ar trebui sa fie subiectul acestor sondaje. Cele mai dezbatute nume…