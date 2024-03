Coaliția întârzie să anunțe candidatul comun pentru Primăria Capitalei. Ce urmează Reuniți in ședința de luni a coaliției de guvernare, liderii PSD și PNL au decis sa participe in alegerile locale din 9 iunie, in București, cu un candidat comun pentru primaria municipiului București. De asemenea, se va merge pe liste comune de consilieri, dar și cu candidați comuni pentru funcțiile de primari. Iata care au fost deciziile luate, luni, potrivit unor surse apropiate discuțiilor, in cadrul ședinței coaliției: – Candidat comun pentru primaria municipiului București. Numele va fi anunțat dupa consultari cu organizațiile din București – Candidați comuni la primariile sectoarelor din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

