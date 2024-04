Stiri pe aceeasi tema

- Maia Morgenstern a jucat in “Patimile lui Hristos” și a povestit cum a ajuns sa primeasca un rol in celebrul film. Actorii Monica Belluci si Jim Caviezel au fost și ei protagoniști in film. The post PRODUCȚIE Cum a obținut Maia Morgenstern un rol in filmul “Patimile lui Hristos”? first appeared on Informatia…

- Asociația Ecologica si Umanitara ,,Copacul vietii " din Satu Mare a organizat, in cadrul Saptamanii Verzi și cu ocazia evenimentului ecologic 22 Aprilie - Ziua Mondiala a Pamantului, o ampla actiune purtand titlul... The post SAPTAMANA VERDE LA SATU MARE Asociația ”Copacul vieții” și elevii Școlii Gimnaziale…

- Intreg municipiul Satu Mare și Catedrala Ortodoxa "Adormirea Maicii Domnului" au rasunat sub glasurile angelice ale celor peste 1300 de copii, elevi ortodocși la diferite instituții de invațamant din reședința de județ, dar și din alte orașe și localitați. Aceștia au fost reuniți in cadrul proiectului…

- Cei 12 discipoli originali ai lui Isus Hristos au fost: Petru, Andrei, Ioan, Iacob, fiul lui Zevedeu, Filip, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacob, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Zilotul și Iuda Iscarioteanul. Iuda l-a tradat pe Isus inițiind arestarea și drumul sau catre crucificare pe cruce. Iuda a fost inlocuit…

- Cei 12 discipoli originali ai lui Isus Hristos au fost: Petru, Andrei, Ioan, Iacob, fiul lui Zevedeu, Filip, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacob, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Zilotul și Iuda Iscarioteanul. Iuda l-a tradat pe Isus inițiind arestarea și drumul sau catre crucificare pe cruce. Iuda a fost inlocuit…

- „Am fost rastignit impreuna cu Hristos; si nu mai traiesc eu, ci Hristos traieste in mine. Iar ceea ce traiesc acum in trup, traiesc in credinta in Fiul lui Dumnezeu, Cel care m-a iubit si s-a dat pe Sine pentru mine. ” (Gal 2,20). The post MESAJ DE PAȘTE Scrisoarea Pastorala de Paști a episcopului…

- „Am fost rastignit impreuna cu Hristos; si nu mai traiesc eu, ci Hristos traieste in mine. Iar ceea ce traiesc... The post PASTORALA DE PAȘTI Scrisoarea Pastorala de Paști a episcopului Eparhiei Reformate de pe langa Piatra Craiului first appeared on Informatia Zilei .