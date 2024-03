Peste 8.000 de animale sterilizate gratuit în Ilfov! Campania continuă Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a ramas și el uimit de succesul pe care l-a avut campania de sterilizare a animalelor de companie din județ. Peste 8.000 de animale din județul Ilfov au fost sterilizate gratuit, iar cifrele l-au uimit chiar și pe președintele Consiliului Județean, Hubert Thuma . Și nu este singurul. A recunoscut ca oamenii impresionați de gestul CJ Ilfov suna și intreaba cum de fac atatea pentru animaluțele din județ. Peste 8.000 de animale sterilizate gratuit in Ilfov Hubert Thuma a venit cu vești bune pentru toți cei care vor sa ajute animalele și care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma, așteapta propuneri venite din partea primarilor din județ care vor sa faca ceva pentru comunitațile lor. Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma , le-a reamintit primarilor din județ ca ușa sa este deschisa mereu pentru edilii care vor…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, le mulțumește cetațenilor din Sectorul 5 pentru increderea pe care i-au acordat-o și le transmite ca povestea va merge mai departe cu primarul Vlad Popescu Piedone, care este pregatit sa-i duca proiectele mai departe și sa faca imposibilul posibil. Intr-o…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a vorbit despre primul pod construit in județul Ilfov in ultimii 20 de ani! Este un proiect cu care se mandrește, mai ales ca a fost dat in folosința cu 6 luni mai devreme decat era estimat. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma…

- Claudiu Catana, membru fondator al ALDE și fost Președinte ALDE București a luat decizia de a parasi partidul din care face parte și de a se alatura PSD-ului. Surpriza pe scena politica romaneasca! Claudiu Catana a reușit sa se faca remarcat prin cariera sa bogata in domeniul funcțiilor publice. Fostul…

- Un nou politician este victima deepfake-ului. Este vorba, mai exact, de Marcel Ciolacu a carui imagine a fost folosita pentru a promova investițiile in Hidroelectrica. Videoclipul in care premierul promoveaza investiițile in Hidroelectrica este sponsorizat pe Facebook. Mai mult, videoclipul a aparut…

- Guvernul a aprobat, joi, programul Creditul Fermierului cu ROBOR achitat de stat, precum și achitarea a 50% din valoarea facturilor pentru energia electrica folosita in irigarea culturilor agricole, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Ministrul Florin Barbu spune ca programul Creditul Fermierului…

- A avut loc prima ședința a Biroului Politic Național al PNL din 2024. In cadrul ședinței, liberalii au stabilit prioritațile pentru anul acesta. Printre acestea se numara infrastructura de transport, din educație și din sanatate. Prin intermediul unei postari facute pe pagina sa oficiala de Facebook,…

- Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) reincepe campania gratuita de sterilizare și microcipare pentru cainii de rasa comuna cu deținatori din București. Anunțul a fost facut de reprezentanții Primariei Capitalei pe Facebook. Campania va incepe pe 13 ianuarie, cand o clinica…