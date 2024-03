Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a fost votat, sambata, de Colegiul Director al PNL Bacau, candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean, informeaza un comunicat transmis de conducerea filialei liberale, citat de Agerpres.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a fost votat, sambata, de Colegiul Director al PNL Bacau, candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean, informeaza un comunicat transmis de conducerea filialei liberale, potrivit agerpres.ro. “Datoria fata de comunitatea locala…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a participat, vineri, la o actiune de plantare pe raza Ocolului Silvic Bacau, cu ocazia Lunii Plantarii Arborilor, marcata anual intre 15 martie si 15 aprilie. Potrivit datelor transmise de minister, in cadrul actiunii, pe o parcela de 1,5 hectare vor fi plantati 3.750…

- Autoritatile publice locale din sistemul national de asistenta sociala, entitati juridice non-profit si unitatile de cult au la dispozitie un buget de 250 de milioane de lei pentru finantarea achizitiei, montajului si punerea in functiune de panouri fotovoltaice, a anuntat, intr-o conferinta de presa,…

- Platim 18.000 euro pe zi din cauza deșeurilor. ”Din cauza depozitelor de deșeuri, am fost condamnați de Curtea Europeana de Justiție sa platim 18.000 euro pe zi pana rezolvam aceasta problema. Din cauza deșeurilor, Romania e codașa Europei. Cu acești bani am fi putut sa platim alocațiile mai multor…

- Bugetul programului „Saptamana verde” in școli este pe cale sa se reduca semnificativ in 2024 și 2025, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern, aflat in consultare publica. Suma de care aceste program ar urma sa beneficieze va fi de aproximativ cinci ori mai mica fața de valoarea anunțata inițial.…

- Vești bune pentru romanii care vor sa-și schimbe sobele! Ministerul Mediului tocmai a anunțat lansarea in consultare publica a Programului privind acordarea de sprijin in vederea achiziționarii de aparate pentru incalzirea locuințelor, adica „Rabla pentru sobe”. Astfel, prin acest program, solicitanții…

- Veste buna pentru romanii care au sobe vechi. Ministerul Mediului anunta programul "Rabla pentru sobe". Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, sustine, miercuri, o conferinta de presa in cadrul careia va prezenta detalii despre lansarea unui nou program...