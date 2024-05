Vezi cum circulă autobuzele în zilele următoare Perioada Sarbatorilor Pascale aduce modificari și in ceea ce privește circulația autobuzelor TUP. Astfel, in zilele de duminica și luni (5 și 6 mai) se va circula dupa programul de duminica al autobuzelor. Aici aveți programul: https://tupturda.ro/program-de-transport/ In ceea ce privește tonetele TUP, acestea vor fi inchise duminica și luni. „Bilete se pot achiziționa direct din autobuze cu cardul bancar de la POS-urile instalate in autobuze, prin aplicația MobilePay, SMS la numarul 7530 și de la colaboratorii noștri.” au transmis reprezentanții TUP. Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

