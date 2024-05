Program INSPIRECinema Craiova Mercur 10 – 16 mai The Garfield Movie 3D / Garfield Avanpremiera Regia: Mark Dindal Cu: Hannah Waddingham, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Chris Pratt Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic Durata: 107 min Rating: AG Garfield, faimosul motan de interior, care uraște zilele de luni și iubește lasagna, pornește intr-o aventura nebuna in aer liber! Dupa o reuniune neașteptata cu tatal sau, ciufulitul motan Vic, care traiește pe strada, Garfield și amicul sau canin Odie renunța la viața confortabila de animale de companie pentru a se alatura lui Vic intr-un jaf cu mize mari. Dublat: Sambata, Duminica… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

