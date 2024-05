ChatGPT are o versiune pentru educaţie „ChatGPT Edu este conceput pentru scolile care doresc sa implementeze AI pe scara larga pentru studentii si comunitatile din campus” spune producatorul. Aceasta versiune permite institutiilor de invatamant sa construiasca versiuni personalizate de ChatGPT, antrenate pe baza propriilor date si sa le dea in uz elevilor si profesorilor. ChatGPT Edu va permite folosirea unor texte mai lungi decat versiunea gratuita a chatbot-ului si va oferi acces inclusiv la cea mai noua versiune GPT-4o. GPT-4o este cel mai nou model lingvistic dezvoltat de OpenAI, fiind mai bun decat versiunile anterioare la multe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

