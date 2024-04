Stiri pe aceeasi tema

- Marfurile care au tranzitat porturile in care sunt operate nave maritime au totalizat 69,25 milioane tone in anul 2023, iar in trimestrul IV au fost inregistrate 20,036 milioane tone, conform INS.

- Marfurile incarcate si descarcate in porturile in care sunt operate nave maritime au totalizat 69,25 milioane tone in anul 2023, iar in trimestrul IV al anului trecut au fost inregistrate 20,036 milioane tone, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Marfurile incarcate si…

- Autoritațile nu au confirmat inca situația sau emis vreo alerta Ro-Alert. Reamintim ca, cu patru zile in urma, au fost gasite resturi ale unei drone prabușite la aproximativ 10 kilometri de Braila.Drona, distrusa la impactul cu solul, a facut un crater imens, in apropierea unei ferme din Insula Mare…

- Autoritațile nu au confirmat inca situația sau emis vreo alerta Ro-Alert. Reamintim ca, cu patru zile in urma, au fost gasite resturi ale unei drone prabușite la aproximativ 10 kilometri de Braila.Drona, distrusa la impactul cu solul, a facut un crater imens, in apropierea unei ferme din Insula Mare…

- Șeful statului și liderii coaliției de guvernare ar trebui sa explice de ce nu exista aparare antiaeriana la granița de est a țarii, in conditiile in care nu suntem la primul incident cu drone picate din cauza razboiului in Ucraina, a transmis vineri liderul USR, Catalin Drula, dupa drona cazuta ieri…

- Facultatea de Istorie si Stiinte Politice FISP din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC organizeaza luni, 25 martie 2024, cea de a IV a editie a concursului de discursuri publice "Puterea Cuvintelor".Competitia se adreseaza elevilor din clasele a XI a si a XII a, de la liceele din judetele…

- De la 1 iulie 2023, Romania a fost a doua piața de desfacere pentru graul ucrainean, dupa Spania. Astfel traderii au adus in Romania un milion de tone de grau, din cele pana la 10,3 milioane de tone exportate de Ucraina. Datele oficiale arata ca Ucraina a exportat in intervalul 1 iulie 2023 – 16 februarie…

- Atac la granița Romaniei, locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje RO-Alert. Explozii in porturile Ismail și Reni. Locuitorii din Tulcea și Galați au primit in noaptea de vineri spre sambata trei mesaje RO-Alert in care erau anunțați ca este posibil sa cada obiecte din spațiul aerian. Rușii…