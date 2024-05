64 de bărbați și femei din Cugir vor pregăti în acest an, „paștile” pentru Noaptea de Înviere Obiceiul „Paștenilor” la Cugir prevede ca persoanele din localitate care au implinit 60 de ani, pregatesc „paștile” pentru Noaptea de Inviere. Obiceiul, cu o tradiție de peste 70 de ani, a avut loc miercuri dupa-amiaza in Cugir. Paștenii se ocupa de pregatirea painii și a vinului, cunoscute ca „paști”, care vor fi oferite celor prezenți […] The post 64 de barbați și femei din Cugir vor pregati in acest an, „paștile” pentru Noaptea de Inviere first appeared on cele mai noi stiri si informatii din cugir . Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

