Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20.000 de persoane au manifestat ieri, 17 aprilie in Georgia impotriva votului in prima lectura a unui proiect de lege privind „influența straina”, comparat cu o lege represiva rusa privind „agenții straini” și considerat un obstacol in calea ambițiilor europene ale țarii din Caucaz, transmite…

- Radio France Internationale, citand France Presse, a anunțat ca marți, 9 aprilie, Republica Moldova a demarat lucrarile pentru conectarea rețelei sale electrice la Romania vecina, cu scopul de a-și reduce dependența de energia rusa – un obiectiv atat economic, cat și politic.Atingerea securitații energetice,…

- Bilantul atentatului comis in suburbia Moscovei saptamana trecuta a urcat miercuri la 143 de morti, potrivit unui nou raport comunicat de autoritatile ruse, atacul fiind deja cel mai grav revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic pe teritoriul european, relateaza France Presse. O lista a victimelor,…

- Mii de persoane au manifestat marți la Budapesta pentru a cere demisia premierului Viktor Orban, dupa publicarea unei inregistrari audio care ar dovedi implicarea unui membru al guvernului sau intr-un caz de corupție, potrivit hotnews.ro .

- Planurile recente ale Bisericii Ortodoxe Romane de a-și extinde influența și in Ucraina sfașiata de razboi prin intermediul sprijinirii unei Biserici speciale pentru romanii de acolo risca sa provoace noi rupturi intr-o țara care oricum era deja scindata de o schisma. In timp ce Rusia incearca in…

- UPDATE 16:20 - Trupurile unei mame si bebelusului ei de opt luni au fost scoase duminica de sub daramaturile unui bloc cu mai multe etaj, lovit in urma unui atac rusesc cu drona in noaptea de vineri spre sambata la Odesa (in sudul Ucrainei), ceea ce ridica numarul mortilor la 10, au declarat autoritatile…

- O inregistrare cu o discuție intre inalti oficiali militari germani despre cum poate fi atacat Podul Crimeei cu utilizarea rachetelor Taurus a starnit un adevarat scandal la Berlin. Armata germana a anuntat sambata ca investigheaza suspiciunile de interceptare ilegala a unor conversatii intre mai multi…

- Un aliat apropiat al opozantului Aleksei Navalnii i-a indemnat, marți, pe ruși sa iasa la protest in numar mare in ziua simulacrului de alegeri ce va fi organizat in Rusia in martie, in cadrul carora dictatorul Putin urmeaza sa-și ofere un nou „mandat” la conducerea țarii, relateaza Reuters. Un apel…