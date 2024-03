Cât ne costă azi chiriile în principalele orașe ale țării! Au fost scumpiri chiar și cu 29% Cea mai mare creștere de preț pentru inchiriere a fost in Oradea, la apartamentele cu trei camere (+29%). Cea mai mare scadere de prețuri pentru inchirieri s-a inregistrat in Iași, la garsoniere (-6%). In luna februarie a acestui an s-au inregistrat cu 2% mai puține interacțiuni intre chiriași și cei care publica anunțuri de inchiriere pe Storia – platforma de imobiliare lansata de OLX, comparativ cu luna februarie a anului trecut. Totodata, comparand luna februarie a.c. cu luna ianuarie a acestui an, s-a observat o scadere de 3% a interacțiunilor dintre chiriași și cei care ofera spre inchiriere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele troleibuze Solaris, din cele 100 achiziționate de Primaria Municipiului București, intra in circulație pe strazile Capitalei. De astazi, Capitala de un transport public mai modern, odata cu intrarea in circulație a primelor șase troleibuze Solaris din lotul de 100 achiziționate de Primaria Municipiului…

- Mai mulți pompieri din București sunt acuzați de furt, dupa ce au intervenit la un magazin de bijuterii, dintr-un complex din Capitala, unde a izbucnit un incendiu, in urma cu doi an. Incendiul s-a petrecut in urma cu doi ani la magazinul Prosper, din Sector 5 al Capitalei, noteaza antena3.ro. Abia…

- Expozitia de fotografie "Mesaje sapate in piatra" a Muzeului Municipiului Bucuresti, in care sunt prezentate cruci din piatra din Capitala care nu au caracter funerar, va fi vernisata, joi, 8 februarie, la Sectia de etnografie Casa Baniei a Muzeului Olteniei din Craiova.Potrivit organizatorilor,…

- Topul creșterii prețurilor la imobiliare s-a schimbat radical in Romania. Prețurile apartamentelor au explodat in mod neașteptat in doua orașe. Atenție, experții dezvlaluie ca nu e vorba de orașele mari ca București, Timișoara sau Cluj- Napoca.Brașov și Oradea, fruntașe la creșterea prețurilor apartamentelor…

- Prețurile solicitate pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platforma, au inregistrat o creștere de 21% de la un an la altul (ianuarie 2024 vs. ianuarie 2023), in timp ce prețurile solicitate de la o luna la alta (ianuarie 2024 vs. decembrie 2023) au crescut…

- Cu cat se vinde carnea de porc in Ajun de Craciun - Prețuri din cea mai cunoscuta piața a Capitalei, Piața OborInformații de ultima ora referitoare la prețul carnii de porc! Cu cat se vinde carnea de porc in cea mai cunoscuta piața din București, Piața Obor, in Ajunul Craciunului? Astazi va…

- Peste 300 de kilograme de petarde au confiscat, joi, polițiștii din Capitala in urma a trei percheziții facute in București și in județul Calarași.Polițiștii au pus in aplicat joi dimineața trei mandate de percheziție domiciliara, in București și județul Calarași, intr-un dosar penal privind operațiuni…

- Prețurile cerute pentru apartamentele de vanzare din Romania au fost, in medie, cu 8% mai mari decat anul trecut, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansata de OLX. Cele mai mari creșteri de prețuri fața de aceeași perioada a anului trecut s-au inregistrat la apartamentele…