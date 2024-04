Stiri pe aceeasi tema

- Piata rezidentiala a inceput anul 2024 in forta, cu un prim trimestru incheiat cu o crestere de 18% a numarului tranzactiilor cu apartamente in Bucuresti, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, in timp ce in restul tarii cererea a urcat mai mult, cu 19%, potrivit datelor Colliers. Intentia…

- Numarul firmelor care si au suspendat activitatea in primele doua luni din 2024 a fost de 4.328, in crestere cu 38,58 comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului ONRC citate de Agerpres.roCele mai multe companii care si au…

- Weekendul 23-24 martie aduce lucrari pe șinele tramvaielor de pe Bd. Timișoara din Capitala. Pentru a permite circulația tramvaielor in ambele sensuri, linia 25 va fi suspendata. Tramvaiul 12 va fi reinființat temporar.

- • Intre 400 și 500.000 de oameni sondeaza piața imobiliara sau sunt interesați sa achiziționeze o locuința. • Din totalul cautarilor de locuințe, 20-25% cauta in zone centrale, 30-40% la periferie, iar restul in cartiere, spun specialiștii imobiliari. • Peste 70% dintre cei care iși cauta o locuința…

- Cea mai mare creștere de preț pentru inchiriere a fost in Oradea, la apartamentele cu trei camere (+29%). Cea mai mare scadere de prețuri pentru inchirieri s-a inregistrat in Iași, la garsoniere (-6%). In luna februarie a acestui an s-au inregistrat cu 2% mai puține interacțiuni intre chiriași și cei…

- Noul model de lucru hibrid, unul dintre efectele pandemiei de COVID-19, a facut ca multe companii sa-și reduca din suprafețele inhiriate anterior. Multinaționalele și-au redus chiar și cu 40% suprafața birourilor din turnurile de oțel din București, care experimenteaza cel mai slab an in ceea ce privește…

- Sase cetateni din Pakistan, toti suspecti ca ar fi implicati in cazul uciderii unui migrant din Afganistan, pe o strada din Timisoara, au fost ridicati de politisti dintr-un mall din Bucuresti. Cei sase au acte de sedere in Romania, potrivit news.ro. Politistii au identificat sase suspecti in…

- CFR Calatori vrea, cand condițiile vor permite, sa puna trenuri Intercity și pe ruta București - Craiova - Timișoara - Arad, o ruta cu atat de multe restricții de viteza, incat cei 590 km sunt parcurși in 12 ore. CFR Calatori a readus la final de 2022 trenurile Intercity, insa nu doar ca biletele sunt…