Cum se calculeaza pensia anticipata? Exista mai multe elmenete importante in formula de calcul pentru fiecare tip de pensie. Pentru cineva care nu lucreaza in domeniu si nu are cunostinte legate de cum se calculeaza pensia, acesta intrebare, cum se calculeaza pensia, poate ridica probleme si poate trimite omul in hatisuri legale si contabile din care cu greu ar putea iesi de unul singur. De aceea, acest articol isi doreste sa faca putina lumina, sa te indrume si sa-ti dea cateva raspunsuri. Astfel, calculul pensiilor se face diferit in functie de tipul de pensie. In Romania, poti beneficia de…