2024, cel mai slab an din ultimele două decenii pe piața de birouri Noul model de lucru hibrid, unul dintre efectele pandemiei de COVID-19, a facut ca multe companii sa-și reduca din suprafețele inhiriate anterior. Multinaționalele și-au redus chiar și cu 40% suprafața birourilor din turnurile de oțel din București, care experimenteaza cel mai slab an in ceea ce privește livrarile de noi cladiri de birouri, potrivit Colliers Romania. Anul acesta ar putea fi livrat un singur proiect de anvergura, cu 16.000 de mp, ceea ce face ca 2024 sa fie cel mai slab cel puțin din 2004-2005 incoace, cand piața de birouri se afla in faza incipienta, noteaza consultanții Colliers.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL București a comandat un sondaj in luna ianuarie 2024 pentru a evalua preferințele și opțiunile cetațenilor din Capitala in vederea alegerilor viitoare. In funcție de tipul de alegeri, 21-23% dintre cei sondați, care merg la vot și au o opțiune, indica Partidul Național Liberal drept alegerea lor.…

- ”In luna decembrie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,6% fata de luna noiembrie 2023. In luna decembrie 2023, comparativ cu luna decembrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 3,4%”,…

- Anchetatori din cadrul DNA Bucuresti au descins, joi, la sediul furnizorului de apa Hidro Prahova, au declarat pentru News.ro surse locale. Compania este cel mai mare furnizor de servicii de apa si canalizare din judet, avand ca actionar majoritar Consiliul Judetean Prahova. Perchezitiile de la…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, si intrunit in Bucuresti cu cvorum de prezenta mixta a 14 membri (9 fizic si 5 online), a adoptat urmatoarele decizii, in prezenta reprezentantului ANS, inspector superior Anamaria Sintie:…

- BNR lanseaza o moneda argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Vladimir Ghika. Aversul monedei reda statuia lui Vladimir Ghika din București, anul de emisiune „2023”, stema Romaniei, inscripția verticala „ROMANIA” și valoarea nominala „10 LEI”. Reversul monedei prezinta portretul și numele lui Vladimir…

- Incepand de joi, 7 decembrie, piața de lactate s-a mutat intr-o noua locație, in cadrul Pieței Centrale, intrarea dinspre Piața de Flori. Prin intermediul a cinci spații modulare construite de SC Piețe, Targuri și Oboare SA, comercianții de branza și lapte au ocazia de a deservi consumatorii finali…

- Romania devine un hub regional de distribuție tot mai important, in special in sud-estul Europei Studiu Colliers Primele trei trimestre ale lui 2023 arata bine pentru sectorul imobiliar industrial și logistic (I&L). Cererea totala de inchiriere de 550.000 de metri patrați in aceasta perioada a fost…