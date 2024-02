Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatori din cadrul DNA Bucuresti au descins, joi, la sediul furnizorului de apa Hidro Prahova, au declarat pentru News.ro surse locale. Compania este cel mai mare furnizor de servicii de apa si canalizare din judet, avand ca actionar majoritar Consiliul Judetean Prahova. Perchezitiile de la…

- Sebastian Burduja, liderul PNL Bucuresti a anunțat ca urmeaza, in perioada urmatoare, sa ii intrebe si pe bucuresteni, foarte direct, daca mai merita Nicusor Dan sustinerea PNL pentru un al doilea mandat. ”Vom face un sondaj public, in care toti se vor pu

- Liderul PNL Bucuresti, ministrul Sebastian Burduja, a declarat ca isi asuma candidatura la Primaria Capitalei, el precizand ca este in fisa postului sau, dupa ce a preluat sefia organizatiei PNL Bucuresti. ”I-am spus public domnului Nicusor Dan: Vrei sa o bati pe Firea? Trebuie sa ma bati mai intai…

- S-a dat unda verde pentru protestul fermierilor și transportatorilor in Capitala, dar nu in orice condiții. ”Am aprobat un protest care nu va afecta traficul din Bucuresti. Acesta va avea loc duminica, luni si marti in parcarea din Piata Constitutiei”, a transmis, joi, primarul general al Capitalei,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta luni ca, dupa un an de blocaje, CNSC a dat castig de cauza Primariei Capitalei in procedura de achizitie a studiului de fezabilitate pentru Sistemului de Semaforizare Inteligenta din Capitala, iar contractul va fi semnat in perioada urmatoare. El precizeaza ca…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a anunțat luni ca o noua centrala de cogenerare, CET Titan, va fi construita in București, fiind “prima investiție majora din ultimii 15 ani pentru producerea agentului termic” in Capitala. Ministrul vorbește despre investiții pentru bucureșteni in contextul in care…

- Presedintele filialei PNL Sector 1, Sebastian Burduja, este de parere ca ar fi ”o eroare” ca Partidul National Liberal sa nu aiba propriul candidat la functia de primar general al Capitalei si candidati la fiecare dintre primariile de sector. ”Personal cred ca Partidul National Liberal trebuie sa aiba…