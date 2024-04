Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj Insomar efectuat in perioada 29 Martie – 2 Aprilie 2024 vine cu date surprinzatoare in ceea ce privește intențiile de vot ale romanilor. Rezultatele acestui sondaj dezvaluie schimbari semnificative in increderea romanilor fața de liderii politici și in intențiile lor de vot pentru alegerile…

- Angajații din Primaria Capitalei și din instituțiile subordonate au primit o majorare salariala, cu cateva luni inainte de alegerile locale! Nicușor Dan majoreaza salariile in Primaria Generala ! Consiliul General al Capitalei a aprobat vineri, cu 33 de voturi „pentru” si 14 abtineri, majorarea salariilor…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, anunta, vineri, ca depune plangere penala impotriva primarului general, Nicusor Dan, pentru abuz in serviciu si instigare la aceasta infractiune, intrucat acesta le-ar fi interzis angajatilor sa emita avize necesare pentru ca proiecte ale Primariei…

- Grindeanu a declarat, vineri, ca locul metroului nu este la Ministerul Transporturilor. “Am anuntat nu o data, ci de mai multe ori, locul metroului nu este la Ministerul Transporturilor, este la Primaria Generala a Capitalei. Eu il rog de doi ani pe Nicusor Dan sa preia metroul. Sunt absolut uimit,…

- Nicușor Dan a vorbit vineri seara, la Digi24, despre alegerile locale, unde candideaza pentru un nou mandat de primar general. El a spus ca deși PNL a decis sa nu il sprijine, el se va adresa totuși simpatizanților PNL, „pentru a nu ne intoarce la o administrație PSD in București”. De asemenea, actualul…

- PNL București a comandat un sondaj in luna ianuarie 2024 pentru a evalua preferințele și opțiunile cetațenilor din Capitala in vederea alegerilor viitoare. In funcție de tipul de alegeri, 21-23% dintre cei sondați, care merg la vot și au o opțiune, indica Partidul Național Liberal drept alegerea lor.…

- Transportatorii și fermierii au intrat vineri, 19 ianuarie, in a zecea zi consecutiva de protest, traficul fiind in continuare ingreunat in mai multe zone, precum Vama Siret. Intre timp, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat ca intrarea in Bucuresti a tractoarelor si capetelor tractor…