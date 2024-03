Nicușor Dan spune că va cere votul simpatizanților PNL, chiar dacă partidul a refuzat să îl sprijine: Ca să nu revină administrația PSD Nicușor Dan a vorbit vineri seara, la Digi24, despre alegerile locale, unde candideaza pentru un nou mandat de primar general. El a spus ca deși PNL a decis sa nu il sprijine, el se va adresa totuși simpatizanților PNL, „pentru a nu ne intoarce la o administrație PSD in București”. De asemenea, actualul edil al Capitalei iși menține parerea ca Piedone ar putea sa renunțe la candidatura. „Iau cu rezerve candidatura domnului Piedone, pentru ca PSD nu și-a anunțat candidatul. In momentul in care PSD-ul va anunța un candidat, atunci scorul domnului Piedone se va reduce, pentru ca imparte același bazin… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

