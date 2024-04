Stiri pe aceeasi tema

- ”Traficul feroviar este restrictionat la aceasta ora pe un singur fir de circulatie pe intervalele Pasarea – Branesti si Fundulea – Branesti, din cauza copacilor smulsi de rafalele puternice de vant si cazuti pe calea ferata”, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA. Trenurile circula…

- ”Personalul de specialitate al Regionalei CF Brasov intervine cu drezina pantograf si cu personal de specialitate pentru taierea si indepartarea unui copac ars, prabusit pe calea ferata, intre statiile Lunca Bradului si Rastolita (linie simpla), la km 215+500, interventie urmata de lucrari pentru inlocuirea…

- ”Personalul de specialitate al Regionalei CF Bucuresti este pe teren pentru remedierea deranjamentului, interval orar in care circulatia trenurilor se desfasoara doar pe un singur fir, sub atenta supraveghere si dirijare a traficului de catre personalul feroviar”, a transmis, vineri, CFR. Compania precizeaza…

- Patru trenuri au stationat in gari, joi dimineata, dupa ce un macaz de pe raza regionalei CFR Craiova nu a putut fi manevrat. Totul s-a intamplat din cauza temperaturilor scazute. A fost perturbata circulatia a 4 trenuri de calatori: RE 9262, R 9483, R 9484, RE 9259. Potrivit CFR SA, in statia CF Racari,…

- Traficul feroviar a fost blocat duminica seara, intre Darste si Brasov, dupa ce pantograful unei locomotive a unei companii private s-a defectat. Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca in cursul serii de duminica, incepand cu ora 19,10 circulația feroviara este temporar oprita pe magistrala…

- UPDATE - Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca Statia CF Darste a fost repusa sub tensiune la ora 20:30, iar circulatia trenurilor s-a reluat in conditii de siguranta (fir I si fir II). In plus, nu a mai fost necesara dublarea trenurilor cu locomotiva Diesel.”Au fost afectate 4 trenuri…