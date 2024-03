Stiri pe aceeasi tema

- ”Personalul de specialitate al Regionalei CF Bucuresti este pe teren pentru remedierea deranjamentului, interval orar in care circulatia trenurilor se desfasoara doar pe un singur fir, sub atenta supraveghere si dirijare a traficului de catre personalul feroviar”, a transmis, vineri, CFR.Compania precizeaza…

- Defecțiune la sistemul de semnalizare pe calea ferata Chitila-Buftea. Se circula pe un singur fir CFR SA anunța ca trenurile circula pe un singur fir și staționeaza cate 10-15 minute pentru trecerea garniturilor din sens opus, din cauza unei defecțiuni la sistemul de semnalizare aparuta intre stațiile…

- Compania a precizat, luni, intr-un comnicat de presa, ca punctele termice care alimenteaza imobilele din zona Tineretului nu vor fi afectate. Avaria s-a produs pe Magistrala Berceni, pe strada Turnu Magurele, in zona complexului comercial „Grand Arena Mall” pe conducta cu diametrul de 1000 mm. ”Magistrala…

- Anchetatori din cadrul DNA Bucuresti au descins, joi, la sediul furnizorului de apa Hidro Prahova, au declarat pentru News.ro surse locale. Compania este cel mai mare furnizor de servicii de apa si canalizare din judet, avand ca actionar majoritar Consiliul Judetean Prahova. Perchezitiile de la…

- Compania TAROM nu va opera joi cursele RO301 si RO 302 pe relatia Bucuresti – Frankfurt, din cauza grevei personalului de securitate de pe aeroportul din Germania, scrie Agerpres. Articolul Tarom anunta ca anuleaza doua zboruri joi, 1 februarie 2024 apare prima data in Money .

- Trenurile circula cu restricții de viteza de 50 de kilometri pe ora și au intarzieri duminica, dupa ce temperaturile din unele zone au provocat probleme. In zonele Iași, Brașov și Craiova au fost semnalate șine rupte, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA. Circulatia trenurilor se desfasoara…

- Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna in zona Moldovei, a Dobrogei si in estul Munteniei, unde este in vigoare o atentionare cod galben de ninsori si viscol. Traficul feroviar este deschis la aceasta ora pe toate magistralele, nu sunt linii inchise si nici trenuri blocate, transmite…

- Trei tinere cu varste cuprinse intre 18 și 20 de ani, din București și Buftea, au ajuns la spital in urma unui incident feroviar, ce a avut loc luni. A fost vorba despre ruperea pantografului de la locomotiva trenului IR 1742, la ieșirea din stația Azuga.