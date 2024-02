Compania a precizat, luni, intr-un comnicat de presa, ca punctele termice care alimenteaza imobilele din zona Tineretului nu vor fi afectate. Avaria s-a produs pe Magistrala Berceni, pe strada Turnu Magurele, in zona complexului comercial „Grand Arena Mall” pe conducta cu diametrul de 1000 mm. ”Magistrala are o vechime de peste 55 de ani, anul punerii in functiune fiind 1968. Initial, in cursul diminetii, echipele companiei au incercat izolarea avariei din caminul de manevre situat la intersectia strazii Luica cu Bulevardul Constantin Brancoveanu, insa din cauza volumului mare de apa, care nu…