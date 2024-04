Capitala se întoarce în „epoca de piatră”. Aproape 1000 de blocuri, fără apă caldă! Unde sunt cele mai mari probleme Termoenergetica anunta ca aproape 1000 de blocuri din București sunt afectate luni, 8 aprilie 2024, de avariile ce ii lasa pe oameni fara apa calda. Cele mai multe probleme sunt imobile afectate sunt in Sectorul 4, insa exista probleme in tot orașul. Sistemul de termoficare din Capitala funcționeaza normal in proporție de 90%, conform aplicației […] The post Capitala se intoarce in „epoca de piatra”. Aproape 1000 de blocuri, fara apa calda! Unde sunt cele mai mari probleme first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

