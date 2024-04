Stiri pe aceeasi tema

- 90 de blocuri din centrul Capitalei nu vor avea apa calda pana pe 30 aprilie, cauza fiind modernizarea unui tronson de doi kilometri de conducta din Magistrala 2 Sud, a anunțat Termoenergetica, luni, 22 aprilie. Conducta inlocuita a fost data in funcțiune in 1963, iar principalele zone afectate sunt…

- 90 de blocuri din centrul Capitalei nu vor avea apa calda pana pe 30 aprilie, cauza fiind modernizarea unui tronson de 2.040 de metri liniari de conducta din Magistrala 2 Sud, a anunțat Termoenergetica, luni, 22 aprilie.Conducta inlocuita a fost data in funcțiune in 1963, iar principalele zone afectate…

- Este un weekend greu pentru zeci de mii de bucuresteni. Asta pentru ca peste 1.000 de blocuri din Capitala nu au apa calda. Termoenergetica lucreaza la avarii. 1003 blocuri din București nu au apa calda. De asemenea, sistemul funcționeaza deficitar și sunt afectate alte 192 de blocuri. Cum sunt afectate…

- O veste cum nu se poate mai proasta pentru unii locuitori ai Capitalei, in contextul in care afara s-a racit vremea. O avarie lasa fara apa calda, pana duminica, aproape 100 de blocuri din București, potrivit national.ro. Astfel ca pana la remedierea problemei, oamenii care locuiesc in acele imobile…

- Termoenergetica anunta ca aproape 1000 de blocuri din București sunt afectate luni, 8 aprilie 2024, de avariile ce ii lasa pe oameni fara apa calda. Cele mai multe probleme sunt imobile afectate sunt in Sectorul 4, insa exista probleme in tot orașul. Sistemul de termoficare din Capitala funcționeaza…

- Sute de blocuri din Bucuresti au ramas fara caldura si apa calda. Termoenergetica a facut un anunț important pentru romanii „legati” la sistemul centralizat. Societatea a anunțat ca aproximativ 300 de blocuri din București au fost afectate de lipsa apei calde și a caldurii. Compania a furnizat și o…

- Sute de blocuri din Bucuresti au ramas fara caldura si apa calda. Termoenergetica a facut un anunț important. Situația este ingrijoratoare și asta pentru ca bucureștenii se confrunta des cu astfel de probleme. Iata ce a transmis Termoenergetica cu privire la aceasta avarie!

- S-a produs o noua avarie in Capitala, motiv pentru care, pana la remedierea problemei, locuitorii a peste 300 de blocuri nu vor avea apa calda și incalzire in apartamente. S-a anunțat cand se estimeaza ca va fi reluata furnizarea agentului termic in majoritatea acestor blocuri – in cel mai bun caz joi…