- Hyimpulse, un start-up german din sectorul spatial, a anuntat ca a efectuat vineri, cu succes, prima lansare a unei rachete care utilizeaza parafina pe post de carburant, adica ceara de lumanare, cu scopul de a testa aceasta tehnologie inaintea unui prim zbor orbital la sfarsitul anului 2025.

- China a lansat, joi, nava spațiala Shenzhou-18 de la Centrul de lansare a sateliților Jiuquan din nord-vestul Chinei, a anunțat Agenția Spațiala Chineza cu Echipaj Uman (CMSA). Racheta purtatoare Long March-2F care transporta nava spațiala Shenzhou-18 cu trei astronauți chinezi la bord a fost lansata…

- Rusia a lansat joi o racheta de generatie noua, Angara-A5, de pe cosmodromul Vostocini, in Extremul Orient rus, dupa doua amanari in doua zile. Lansarea reprezinta o noua etapa in programul spatial rus, care inregistreaza o intarziere importanta in ultimii ani.

- Rusia a lansat cu succes noua sa racheta spațiala, Angara-A5 ● Și totuși, ar putea exista viața pe Venus ● Vulpile ar fi fost domesticite de populațiile precolumbiene, inainte de apariția cainilor

- Lansata in 2019, sectiunea de stiri din Facebook va fi eliminata in luna aprilie din Australia si Statele Unite, dupa mutarea similara realizata anul trecut in Europa. Renuntarea la aceasta sectiune este al doilea pas important facut de Facebook inapoi pe zona de stiri, dupa ce a renuntat si la formatul…

Noua colecție Moncler, lansata pe partiile de la St. Moritz, la peste 1800 de metri inalțime