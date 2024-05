Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Petre Roman dadea cu subsemnatul, Silvia Chifiriuc a stat departe de scandalul momentului! Fostul premier a fost audiat astazi, iar in timp ce era fața in fața cu procurorii, soția lui a ales sa nu se lase afectata de ceea ce se intampla! Iata unde au filmat-o paparazzii Spynews.ro!

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. Florinel Coman demonstreaza ca nu este atent doar la balonul de pe terenul de fotbal. Atacantul de la FCSB imparte totul cu soția sa, Ioana, iar imaginile o pot demonstra.

- Helmuth Duckadam și soția lui, Alexandra sunt alaturi unul de altul de 17 ani și au impreuna o fata. Formeaza unul dintre cele mai solide și discrete cupluri, admirate de toți cei din jur. Pe 1 aprolie, fostul portar de la Steaua a implinit 65 de ani și și-a petrecut ziua de naștere alaturi de familie.„Eroul…

- Micky, soția lui What's UP a facut primele declaratii dupa casatoria religioasa care a avut loc in toamna anului trecut. Cei doi și-au unit destinele la doi ani de cand s-au cunoscut, iar evenimentul a fost secret, departe de ochii curioșilor.What's UP a trimis invitația la eveniment cu o seara inainte,…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au mers pe urmele vedetelor și au surprins mai multe imagini interesante. De la momente romantice, la cele mai familie sau obiceiurile zilnice, va punem la curent cu personajele preferate din showbizul romanesc. De aceasta data, prințișorul…

- Liviu Teodorescu și Iulia, soția lui, sunt impreuna de mai bine de 12 ani, inca din perioada liceului, iar in urma cu doi ani s-au și casatorit. Anul 2023 le-a adus pe lume și rodul iubirii lor, pe micuța Ecaterina, iar in sfarșit cei doi au familia la care au visat mereu. In exclusivitate pentru Spynews.ro,…