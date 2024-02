Stiri pe aceeasi tema

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a anunțat luni, 12 februarie, ca furnizarea agentului termic pentru apa calda si incalzire va fi oprita pana pe 14 februarie, ora 23.30, pentru aproximativ 1.100 de blocuri din Sectorul 4, din cauza unei avarii la Magistrala Berceni.„Avaria s-a produs pe…

- Avarie uriașa in București! Peste 1.000 de blocuri au ramas fara apa calda si calduraCompania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta, luni, ca, din cauza unei avarii produse la Magistrala Berceni, furnizarea agentului termic pentru apa calda si incalzire va fi sistata pentru aproximativ…

- O conducta veche de 50 de ani a suferit o avarie și s-a sistat furnizarea agentului termic pentru apa calda și incalzire catre un numar de 370 blocuri din Sectorul 2 pana joi seara, in cel mai bun caz, potrivit Termoenergetica București, noteaza Mediafax.Compania Municipala Termoenergetica București…

- Furnizarea agentului termic pentru apa calda si incalzire va fi sistata pentru aproximativ 1.000 de blocuri din Sectorul 1 si partial din sectoarele 2, 5 si 6 pana miercuri, ora 23,30, pentru remedierea unei avarii produse la Magistrala Grivita pe soseaua

- Circa 1.000 de blocuri din București au ramas fara apa calda și caldura din cauza unei avarii la magistrala Grivița, in zona Șoselei Grozavești, anunța compania Termoenergetica. Cel mai afectat este Sectorul 1, dar probleme sunt și in Sectoarele 2,5 și 6. Termenul de remedierie este 10 ianuarie 2024,…

- Aproximativ 125 de blocuri din Sectorul 3 al Bucureștiului vor ramane fara apa calda și caldura in urmatoarele zilei, dupa o avarie produsa la Magistrala II Sud. Avaria s-a produs in aceasta dimineața in zona stadionului Olimpia, la o conducta care are o vechime de aproape 50 de ani. Compania Termoenergetica…

- Din cauza unei avarii produse luni la Magistrala II Sud, pe Calea Vitan, furnizarea agentului termic pentru apa calda și incalzire va fi sistata pentru aproximativ 125 de blocuri din Sectorul 3, anunța Termoenergetica.

- O veste cum nu se poate mai proasta, la inceput de saptamana, pentru locuitorii a peste 120 de blocuri din Capitala. Deși afara e frig, fiind decembrie, luna de iarna, oamenii nu vor avea in apartamente caldura și nici apa calda. Motivul? O avarie aparuta la Magistrala II Sud. O avarie aparuta luni…