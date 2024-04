Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este restricționat marți dupa-amiaza pe un singur fir de circulație pe intervalele Pasarea - Branești și Fundulea - Branești, din cauza copacilor smulși de rafalele puternice de vant și cazuți pe calea ferata.

- Defecțiune la sistemul de semnalizare pe calea ferata Chitila-Buftea. Se circula pe un singur fir CFR SA anunța ca trenurile circula pe un singur fir și staționeaza cate 10-15 minute pentru trecerea garniturilor din sens opus, din cauza unei defecțiuni la sistemul de semnalizare aparuta intre stațiile…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulația feroviara este inchisa la aceasta ora pe secția CF Craiova - Calafat, din cauza defectarii unui tren Regio intre stațiile Bailești – Portarești.

- Traficul se desfasoara in conditii de iarna pe intreaga retea feroviara, fara a fi inregistrate probleme majore in circulatie, a anuntat, duminica, Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA.

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii de iarna pe intreaga retea feroviara, fara a fi inregistrate probleme majore in circulatie, informeaza, duminica, Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA.

- Traficul feroviar se desfasoara in continuare in conditii de iarna pe intreaga retea feroviara, fara a fi inregistrate probleme majore in circulatie, informeaza, duminica, Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA. Cu toate astea, gerul a dus la ruperea unor șine pe diferite secțiuni, inclusiv pe raza…

- Patru trenuri au stationat in gari joi dimineata, dupa ce, din cauza temperaturilor scazute, un macaz de pe raza regionalei CFR Craiova nu a putut fi manevrat, anunta CFR SA. De asemenea, in statia CF Racari, s-au rupt pantografele locomotivelor trenului IRN 79.”In cursul acestei dimineti (joi dimineata…

- Traficul feroviar a fost blocat duminica seara, intre Darste si Brasov, dupa ce pantograful unei locomotive a unei companii private s-a defectat. Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca in cursul serii de duminica, incepand cu ora 19,10 circulația feroviara este temporar oprita pe magistrala…