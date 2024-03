Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este oprit, joi seara, intre stațiile Lunca Bradului și Rastolița. Se intervine cu o drezina pantograf pentru indepartarea unui arbore cazut pe firul de contact, anunța Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA.

- Traficul feroviar pe intervalul Chiajna - Gradinari este inchis la aceasta ora, din cauza unui deranjament inregistrat la linia de contact, a anuntat duminica dimineata CFR SA. "Personalul de specialitate al Regionalei CF Bucuresti este pe teren pentru remedierea deranjamentului, iar in intervalul…

- Circulatia trenurilor este intrerupta pe ruta Cernele - Racari - Filiasi - Tantareni, in judetele Dolj si Gorj, dupa ce un tren privat de calatori a rupt pantograful si linia de contact la iesire din statia Filiasi. CFR SA anunta ca se circula cu tractiune Diesel doar pe intervalul Filiasi – Tantareni,…

- Compania Nationala de Cai Ferate ldquo;CFR" SA informeaza ca traficul feroviar este temporar oprit, pe raza SRCF Brasov, intre Apata si Augustin, fir II fir I inchis permanent pentru lucrari de modernizare unde, in jurului orei 10:34, la o trecere la nivel improvizata pentru realizarea lucrarilor pe…

- In aceasta dimineața, circulația feroviara de pe raza Regionalei CFR Cluj a fost afectata dupa ce pantograful locomotivei electrice care era introdusa la tracțiunea trenului de calatori R 4303, s-a rupt, iar pentru acest lucru a fost necesara scoaterea de sub tensiune a stației CFR Dej Calatori, relateaza…

- UPDATE - Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca Statia CF Darste a fost repusa sub tensiune la ora 20:30, iar circulatia trenurilor s-a reluat in conditii de siguranta (fir I si fir II). In plus, nu a mai fost necesara dublarea trenurilor cu locomotiva Diesel.”Au fost afectate 4 trenuri…

- Potrivit sursei citate, personalul de specialitate al SRCF Brașov intervine pentru remediere cu drezina pantograf, fiind necesara scoaterea totala de sub tensiune a liniei de contact din stația Darste.In zona afectata, pana la remediere, trenurile vor circula dublate cu locomotiva Diesel, pusa la dispoziție…

