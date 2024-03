Stiri pe aceeasi tema

- CFR Marfa scoate la vanzare Hotelul Express, din Predeal. Hotelul este clasificat la 3 stele, are 23 de camere duble, patru apartamente si doua camere triple, cu un restaurant ce poate gazdui pana la 60 de persoane, o bucatarie complet echipata, o sala de conferinte cu o capacitate de 60 de locuri,…

- ”Producatorul GEKA recheama preventiv produsul ”Culinea Nuggets cu pui 500 g” cu termenul de valabilitate 03.02.2025, din lotul cu numarul ED03.02.2024 049502204845, cu suspiciune de prezenta Salmonella”, este anuntul postat pe site-ul ANSVSA. Salmonella poate declansa boli gastrointestinale severe.…

- „Prelungim liberalizarea comertului cu Republica Moldova. Tocmai am votat, cu larga majoritate in plenul Parlamentului European, decizia de a prelungi cu un an masura de liberalizare a comertului dintre Uniunea Europeana si Republica Moldova. Rezultatul votului: 459 de voturi „pentru”, 65 „impotriva”…

- ”Deraierea vagonului, de un bogiu, s-a produs in jurul orei 12:30, pe firul I, intre statiile Zoita si Ramnicu Sarat, la km 158+875. Garnitura privata, care apartine operatorului GFR, are in compunere 33 de vagoane incarcate cu combustibil si asigura un transport pe relatia Brazi – Borzesti Bacau”,…

- ”Mega Image a retras de la vanzare produsele: 36428 OLYMPIA SOS TERIYAKI 320G; 44247 OLYMPIA SOS TERYAKI 58G. Retragerea produselor de pe piata si rechemarea acestora de la consumatori au fost declansate la solicitarea furnizorului, constatandu-se prezenta unui alergen in ingrediente (glutenul din sosul…

- Anchetatori din cadrul DNA Bucuresti au descins, joi, la sediul furnizorului de apa Hidro Prahova, au declarat pentru News.ro surse locale. Compania este cel mai mare furnizor de servicii de apa si canalizare din judet, avand ca actionar majoritar Consiliul Judetean Prahova. Perchezitiile de la…