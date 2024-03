Stiri pe aceeasi tema

- CFR Marfa scoate la vanzare Hotelul Express, din Predeal. Hotelul este clasificat la 3 stele, are 23 de camere duble, patru apartamente si doua camere triple, cu un restaurant ce poate gazdui pana la 60 de persoane, o bucatarie complet echipata, o sala de conferinte cu o capacitate de 60 de locuri,…

- CFR Marfa se va transforma in Carpatica Feroviar, arata un proiect de Hotarare de Guvern publicat de Ministerul Transporturilor. Printre motivele invocate se afla nevoia statului de a se baza pe o companie care poate transporta oricand militari și armamente pentru Romania și aliații sai militari. Razboiul…

- Ministerul Transporturilor vrea sa lanseze compania ”Carpatica Feroviar”, care va avea obligația legala de a asigura transporturile strategice ale statului roman, potrivit descrierii din proiectul de Hotarare de Guvern publicat de minister, citat de Economedia.Ministerul Transporturilor aduce mai multe…