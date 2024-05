Stiri pe aceeasi tema

- Vestea trista a trecerii in neființa a actorului britanic Bernard Hill a indoliat comunitatea artistica și fanii din intreaga lume. Bernard Hill, cunoscut pentru interpretarile sale memorabile din filmele Titanic și Stapanul Inelelor, s-a stins din viața duminica, la varsta de 79 de ani, potrivit declarației…

