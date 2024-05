Vreme extrema, duminica dup-amiaza, in Ziua de Paște, in județul Prahova! O viitura puternica a lovit localitatea Valcanesti, unde, in urma ploilor torentiale, apele paraului Sarata au iesit din matca. Oamenii au ramas blocati in case, iar mai multe autoturisme au fost luate de viitura. Totodata, grindina…