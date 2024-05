Stiri pe aceeasi tema

- Rapid - Universitatea Craiova, meci contand pentru etapa a 7-a a play-off-ului din campionatul Romaniei, este programat, luni, 29 aprilie, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Gica Craioveanu (56 de ani), fostul mare atacant al Universitații Craiova, a prefațat duelul „de titlu” dintre FCSB și olteni, din etapa #3 a play-off-ului Superligii. FCSB - Universitatea Craiova se joaca astazi, de la 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport…

- ​Farul Constanța și FCSB se intalnesc la Ovidiu intr-un duel ce se anunța a fi foarte interesant, in etapa cu numarul 2 din play-off. In cazul unui succes, gruparea roș-albastra s-ar distanța la 7 puncte de Universitatea Craiova. Partida este transmisa in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima…

- FCU 1948 Craiova - Universitatea Craiova, meci contand pentru etapa a 30-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 10 martie, de la ora 20:45, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Universitatea Craiova - Rapid, meci contand pentru etapa a 29-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 4 martie, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Universitatea Craiova - Voluntari, meci contand pentru etapa a 27-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 26 februarie, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- FCU 1948 Craiova - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 26-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 17 februarie, de la ora 21:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Universitatea Craiova - U Cluj, meci contand pentru etapa a 25-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 9 februarie, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.