- Executivul reorganizeaza, in ședința de joi, activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) pentru a consolida capacitatea de colectare a veniturilor și pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscala.

- Guvernul a adoptat masurile corecte pentru a combate efectele crizelor multiple din ultimii ani, declara Marcel Boloș, potrivit Rador Radio Romania. Ministrul finanțelor, Marcel Boloș, considera ca decizia agenției de evaluare Fitch, de a menține ratingul Romaniei pentru datoriile pe termen lung…

- Guvernul rus a propus marti extinderea, pana la finalul anului, a restrictiilor asupra miscarilor de capital, in urma carora exportatorii trebuie sa converteasca in ruble veniturile in valuta, pana la finalul anului, o decizie care ar urma sa sprijine rubla, transmite Reuters. Masurile adoptate in octombrie,…

- Marcel Bolos vorbește despre schimbarea conducerii ANAF: Pe cine vizeaza ministrul FinanțelorActuala presedinta a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va ramane in functie, iar propunerile de revocare ii vor viza pe vicepresedinti, a declarat, miercuri seara, ministrul Finantelor, Marcel…

- Guvernul spaniol va interzice aromele din derivatele de tutun, iar tutunul incalzit va fi supus acelorași reguli care funcționeaza in cazul țigarilor clasice, a anunțat ministrul Sanatații, transmite AFP . Aromele din produsele derivate de tutun (filtre, capsule etc.) sunt interzise și tutunul incalzit…

- Reprezentantii Ministerului Finantelor au propus duminica delegatiei fermierilor si transportatorilor o serie de solutii legale pentru rezolvarea problemelor, precum scutire la impozitul pentru profitul reinvestit sau simplificarea procedurilor din Codul fiscal, au declarat surse guvernamentale, potrivit…

- Negocierile dintre protestatarii din transporturi și agricultura au eșuat. Pe de o parte Finanțele susțin ca au aratat disponibilitate in a se gasi soluții (vezi mai jos), pe de alta parte protestatarii insista sa le fie aprobate de indata toate doleanțele amenințand cu blocajul total al drumurilor,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seara, ca nu este de acord cu majorari de taxe si impozite, fiind de parere ca ar trebui acordata o mai mare atentie colectarii, care este „la un nivel catastrofal”. „Eu nu stiu daca trebuie marite taxele sau nu. Ei au facut bugetul. Din punctul meu…