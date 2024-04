Stiri pe aceeasi tema

- Discrepanța dintre salariile din sectorul bugetar și cel privat a scazut anul trecut la doar 7,1%, marcand cel mai redus nivel pentru perioada 2016-prezent, conform Institutului de Statistica. Aceasta tendința vine in contextul in care Guvernul, deși sub presiunea sindicatelor, a gestionat cu prudența…

- Ucraina este intr-o situație dificila atat pe front, cat și in ceea ce privește economia interna. Astfel, Ucraina va primi 6 miliarde de euro de la Uniunea Europeana in urmatoarele doua luni, a declarat, vineri, premierul de la Kiev, Denis Șmihal, bani care, parțial, vor fi cheltuiți pentru pensii,…

- Guvernul a fost informat ca maine va fi dat verdictul final in cazul dosarului Roșia Montana, in care Romania va trebui sa plateasca despagubiri de miliarde de dolari.Intre un miliard și 6,7 miliarde de euro ar putea plati Romania drept despagubiri in cazul Roșia Montana , spune ministrul Finanțelor.…

- Guvernul a aprobat, joi, ordonanța de urgența care vizeaza majorarea cu 20% a salariilor de baza in Sanatate și Asistența Sociala, incepand cu luna martie 2024. Masura se va aplica in doua tranșe.

- Pe ordinea de zi a ședinței Executivului din data de 28 februarie 2024 a fost introdus și un proiect de Ordonanța de Urgența “privind unele masuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul sanitar, asistența sociala și alte sectoare de activitate bugetara”. Acest document nu figura pe ordinea…

- Reprezentantii Federatiei sindicale Sanitas au anuntat ca, in urma discutiilor purtate luni, la Palatul Victoria, pe tema majorarilor salariale din sistemul de sanatate, au convenit asupra unei cresteri a salariilor de baza cu 15 % in doua transe, care urmeaza sa fie acordate din lunile martie si iunie,…