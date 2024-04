Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor a anuntat, marti, ca incasarile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, respectiv bugetul asigurarilor sociale de sanatate, in luna aprilie, au fost de 45 miliarde lei in aprilie. El a mai spus ca este o suma record, fiind efectul aplicarii legii 296 privind consolidarea…

- „Cea de-a treia categorie de masuri este cea referitoare la marile proprietati, marile averi, a caror termen scadent era pentru data de 30 aprilie, am amanat si s-a aprobat amanarea acestui termen pana la data de 30 septembrie, pentru ca sistemul informational referitor la marile proprietati sa poata…

- Pietele bursiere globale s-au redresat in primul trimestru, avand in vedere asteptarile ca marile banci centrale ale lumii au terminat cu inasprirea politicii monetare si vor pivota catre reducerea ratelor dobanzilor, contribuind la cresterea activelor gestionate de BlackRock. Indicele global al actiunilor…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, ii mulțumește Ligiei Deca pentru majorarea salariilor din Invațamant, scrie edupedu.ro. „Va vorbesc in calitate de ministrul al Finanțelor, dar și de profesor universitar, in care simțim cu toții imbunatațirea reala a sistemului nostru de remunerație, iar din acest…

- Contributia la sanatate de 10% va fi perceputa in cazul concediilor medicale acordate pentru boli obisnuite, carantina si reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, informeaza Agerpres. Articolul Guvernul modifica pentru a treia oara…

- „Cea mai importanta veste este scaderea inflatiei pe luna martie, la 6,6%, de la 7,2%, cat era in februarie. Asta arata ca prelungirea plafonarii la energie si gaze, precum si plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza au fost deciziile juste! Si in continuare vom lua masurile necesare astfel…

- Banca declarase anterior ca profiturile vor scadea la 2,3-2,8 mii de miliarde de ruble (24,8-30,2 miliarde de dolari) in acest an, dupa ce cresterile puternice ale creditelor ipotecare, de consum si corporative au urcat profitul cumulat al sectorului bancar la 3,3 mii de miliarde de ruble in 2023. Poliakova…

- Speranța moare ultima! Ultimele teste pe aplicatia simplificata pentru firmele mici care nu au un volum mare de facturi s-au efectuat luni, iar e-Factura simplificata va putea fi folosita de miercuri, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la Palatul Parlamentului. „Astazi am avut ultimele teste…