- Un actor și politician din Marea Britanie va plati o amenda uriașa pentru ca a numit doi oameni pedofili. Instanța britanica a stabilit suma de 90.000 de lire sterline pentru fiecare dintre victime. Disputa a avut loc pe rețelele de socializare.

- Ministrul Finantelor vine cu o veste buna pentru antreprenori. Schema de ajutor de stat IMM Plus este oficial operationala, iar intreprinzatorii, dar si autoritatile locale pot demara procedurile pentru a obtine cele aproape 13 miliarde de lei alocate dez

- De cațiva ani, in comuna gorjeana Danești, impozitele sunt incasate la birturile și la magazinele din satele aparținatoare. Localnicii s-au obișnuit sa iși plateasca in acest fel darile la stat, iar autoritațile sunt foarte mulțumite ca incasarile ating niveluri record.

- Cele mai asteptate programe ale anului, Rabla Clasic si Rabla Plus, care ar urma sa fie demarate dupa jumatatea lunii martie, vor avea bani mai mulți și reguli noi: unele prime vor fi reduse și la jumatate pentru ca fondurile sa ajunga la mai mulți beneficiari, relateaza TVR Info.Bugetul programului Rabla…

- Casa Verde Fotovoltaice are alocat un buget record de 2 miliarde de lei pentru acest an și, data fiind cererea impresionanta in continua creștere pentru autovehicule electrice, bugetul programului Rabla Plus va fi majorat la 1 miliard de lei, a anunțat miercuri Administratia Fondului pentru Mediu, al…

- Ministrul Finantelor, Marcel Boloș, a anunțat ca 12,5 miliarde lei vor fi alocate pentru sprijinul antreprenorilor, prin Programul IMM PLUS. ”Proiectul asigura, pana la 30 iunie 2024, accesul la finantare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investitii si pentru continuarea…

- Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 21.02.2024, ora 10.00, in sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ sedinta ce se va desfasura in format hibrid. Pe ordinea de zi se afla si Proiectul de hotarare nr. 43 13.02.2024 pentru avizarea Planului anual…

- OMV Petrom, cea mai mare companie dupa cifra de afaceri din Romania, și-a prezentat rezultatele financiare impresionante pentru anul 2023, cu performanțe solide in ciuda condițiilor dificile de pe piața. Directorul general al companiei, Christina Verchere, a anunțat, de asemenea, investiții semnificative…