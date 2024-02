Stiri pe aceeasi tema

- Casa Verde Fotovoltaice este cel mai solicitat program derulat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), astfel ca pentru inscrierile din acest an a fost alocat un buget record in valoare de doua miliarde de lei, se arata intr-un comunicat al AFM. Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, bugetul…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat ca programele Rabla Clasic si Rabla Plus sunt in consultare publica si a precizat ca dupa ce vor fi finalizate ghidurile si va fi aprobat bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu, atunci poate incepe derularea acestora. Potrivit oficialului, acest lucru…

- Programul Rabla Local 2024 este o alternativa pentru cei care doresc sa renunțe la vechiul automobil fara a-și cumpara un altul nou. Cei care doresc sa beneficieze de program trebuie sa indeplineasca o serie de condiții. Rabla Local 2024. Cand incepe ediția din acest an a programului Rabla Local s-a…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a declarat miercuri ca programul ”Casa Verde Fotovoltaice” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania. „Asa cum am mai spus-o si in trecut,…

- "Asa cum am mai spus-o si in trecut, ne oprim atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania. Doua miliarde este cu siguranta un buget-record, la fel si cum si 1,75 miliarde a fost un buget-record pentru anul 2023, dar ne propunem sa fim chiar mai ambitiosi. Vom deschide…